Siracusa, trasporti pubblici in Consiglio comunale: cade numero legale su fondi per il cimitero

E' caduto il numero legale, ieri sera, in sede di Consiglio comunale a Palazzo Vermexio sul dibattito per quanto riguarda la proposta di variazione di bilancio per effettuare la manutenzione straordinaria all'edificio Mae del cimitero dove si è verificato il cedimento di una parte di solaio posto a copertura dei loculi.

Approvato un unico punto all'ordine del giorno a firma del consigliere Sergio Bonafede sui trasporti urbani: "I disservizi dell'Ast penalizzano le fasce deboli, le corse urbane sono sempre più ridotte visto che comprendono anche le periferie".

L'atto di indirizzo impegna l'Amministrazione a varare in tempi rapidi il “Piano dei trasporti pubblici” ed auspica “Maggiore attenzione verso le aree dove sono ubicati uffici di pubblico interesse: Ortigia, viale Santa Panagia, via Antonello Da Messina, viale Teocrito, via Armando Diaz, Traversa La Pizzuta-via Luigi Monti, via Elorina, viale Tica, viale Scala Greca, viale Tunisi, via Algeri, via Grottasanta, viale Epipoli, corso Gelone, più tutte le zone decentrate, Cassibile, Ognina, Fontane .Bianche, Terrauzza, Fanusa, Arenella, Asparano, Penisola la Maddalena, e tutte le contrade quali Tivoli, San Domenico, Monasteri, Case Abela, Fusco, Canalicchio.

L'atto di indirizzo impegna inoltre “ad un tavolo di concertazione che guardi anche ai collegamenti ferroviari ed alla redazione di un piano diversificato territoriale dei capi linea urbani nei siti che abbiano le caratteristiche di larghezza utili per le manovre dei mezzi. Ipotizzo- ha concluso Bonafede- via Lentini, piazza Cosenza, via Ozanam, piazzale Teatro Greco, largo Cappuccini, spiazzo Chiesa San Corrado Confalonieri, piazza Scamporrino, in attesa del parcheggio di via Mazzanti; mentre sono inevitabili le circolari da nord-est e da nord-ovest da raggiungere senza capolinea”.

Inoltre il consigliere Francesco Zappalà ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno per la concessione ai pubblici locali di autorizzazione ai loro utenti per il transito di Ortigia:

"Raccolgo quotidianamente lamentele di ristoratori ed esercenti di attività gastronomiche di Ortigia sulle difficoltà ad ospitare commensali siracusani poiché impossibilitati ad entrare in Ortigia, dichiarata isola pedonale, che ne impedisce il transito. - ha detto Zappalà - Proporrei all'Amministrazione di concedere ai ristoratori pass segnalatori per i loro utenti, impegnando tale autorizzazione al costo simbolico di 5 euro ad accesso, limitato al consumo del pasto. Questa può sembrare una provocazione ma servirebbe ad alleviare una situazione di grave crisi che questi operatori stanno vivendo".

Oggi si torna in Aula alle ore 17.