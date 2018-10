Noto, furto con scippo ad anziana: denunciata una donna

E' stata denunciata, dalla Polizia di Stato di Noto, B.R., una donna di Noto di 51 anni, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di furto con strappo.

La vicenda risale al novembre del 2015, quando una donna anziana è stata scippata dopo aver prelevato dalla banca la somma di 1.500 euro.

Un cittadino che aveva assistito allo scippo ha inseguito il ladro riuscendo a recuperare il denaro, ma non riuscendo a bloccare il malvivente. A seguito di indagini è venuto fuori che si trattava di una donna alla quale la stessa anziana aveva confidato di dover andare a prelevare la cifra in banca.