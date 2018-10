A Siracusa la prima festa regionale di CasaPound

Parte da Siracusa la prima festa regionale di CasaPound Sicilia, che si è svolta domenica scorsa presso l’Hotel Scala Greca di Siracusa la prima festa regionale di CasaPound Sicilia. Diversi i temi trattati tra cui le politiche per rilanciare il “made in Sicily” agli approfondimenti sull’esodo istriano in Sicilia, dall’immigrazione all’inchiesta sulla strage di Montagna Longa.

Presente il segretario nazionale Simone Di Stefano