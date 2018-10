Rosolini gemellata con la città tedesca di Frankenthal

Da venerdì scorso, 26 ottobre, Rosolini e Frankenthal sono gemellate. Dopo alcuni incontri istituzionali, protocolli di intendi e le delibere dei rispettivi consigli comunali votate all’unanimità, i Sindaci delle due città, Pippo Incatasciato e Martin Hebich, hanno sottoscritto il patto di gemellaggio, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi a Frankenthal presso il Congress Forum” alla presenza di oltre mille persone tra le quali centinaio di rosolinesi che vivono nella città tedesca. Presenti per l’occasione anche gli amministratori delle altre due città già gemellate con Frankenthal, Sopot (Polonia) e Colombes (Francia) e Klaus Hänsch ex Presidente del Parlamento Europeo. Con la sottoscrizione del gemellaggio nasce così ufficialmente, un vero e proprio rapporto di scambi culturali ed economici, una rete di collaborazione e sostegno reciproco che continueranno in futuro, sotto diversi aspetti: culturali, turistici, lavorativi, sportivi e come ambasciatori di pace e sinergia tra i due popoli.