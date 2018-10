Coltivava marijuana in casa, arrestato 29enne nell’Agrigentino

Un 29enne di Ravanusa, in provincia di Agrigento, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari hanno trovato nella sua abitazione circa 10 kg di marijuana. Il 29enne nascondeva le piante dentro un armadio, probabilmente per favorire il processo di maturazione. Il valore dello stupefacente, venduto al dettaglio, sarebbe stato di alcune migliaia di euro. I carabinieri, inoltre, hanno trovato e sequestrato tutto quel materiale utile alla crescita delle piante, circa 2 etti di semi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale vario usato per la coltivazione. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono saltate fuori numerose banconote, per un ammontare di oltre 900 euro, subito sequestrate poiché ritenute frutto dell’attività di spaccio.