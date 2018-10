Bancarotta fraudolenta da 3 milioni, 2 arresti nel Trapanese

Due produttori di olio d’oliva sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Castelvetrano, in provincia di Trapani, con l’accusa di bancarotta fraudolenta per debiti superiori ai 3 milioni di euro. I militari, su delega della Procura di Sciacca, hanno eseguito il mandato di arresti domiciliari nei confronti dei due indagati che, al fine di continuare a beneficiare di finanziamenti bancari avrebbero distratto le poste attive della società mandata in fallimento, a beneficio di altre due aziende.