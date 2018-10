Siracusa, il Comune verso una proroga a Igm nell'attesa del Tar

Scade oggi la proroga concessa dal Comune ad Igm, ditta che gestisce il servizio di igiene urbano in città. Quest'ultima ha perso l'appalto durante l'ultima mini gara per l'aggiudicazione di sei mesi del servizio, in favore della ditta Tekra che avrebbe dovuto cominciare la sua attività da domani. Ma, a quanto pare, così non sarà.

Il Comune sta, infatti, aspettando che il Tar di Catania si pronunci sui ricorsi presentati, motivo per il quale si pensa a un'altra proroga, seppure breve, per la ditta Igm.

Certezze ce ne sono ancora poche, ma bisognerà spingere sull'acceleratore vista l'imminente scadenza. Probabilmente qualcosa di più certo si saprà in giornata.