Siracusa, la deputata Cannata: "La Regione trovi i fondi per pagare i dipendenti dell'ex Provincia"

Interrogazione della deputata regionale Rossana Cannata all'assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, Bernadette Grasso perchè si trovino le risorse necessarie per pagare i dipendenti della Ex Provincia e di “Siracusa Risorse”.

La deputata chiede di "reperire circa 8 milioni e 350 mila euro occorrenti per far fronte in via prioritaria entro la chiusura dell’anno alle retribuzioni dei lavoratori del Libero Consorzio comunale di Siracusa e dei dipendenti di Siracusa Risorse".

“Considerato, peraltro, che l’ex Provincia ad oggi è l’unico ente in dissesto in Sicilia - spiega la componente della Commissione Attività Produttive - ho chiesto di attenzionare la vicenda affinché nei prossimi giorni si abbia modo di reperire la somma necessaria ed eventualmente definirla nell’assestamento di bilancio”.

“Trattandosi di spese indispensabili con evidente rilevanza sociale dunque - conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione all’Ars - è necessario che venga prontamente accolta la mia richiesta, cosicché i lavoratori e le loro famiglie possano trovare respiro e far fronte alle spese minime e urgenti”.