Pachino, migranti e residenti: avviato tavolo permanente di confronto

Avviato tavolo permanente dell Politiche sociali al quale hanno partecipato l’assessore al Welfare, Santina Baglivo, il dirigente vicario del settore, Agata Carnemolla, l’avvocato Massimo Millesoli, presidente dell’associazione “My lawyer” e i rappresentanti delle associazioni che operano nel territorio nel campo dei migranti stranieri richiedenti asilo.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore al Welfare, Santina Baglivo – è avviare una cittadinanza attiva, ovvero costruire una rete con il Terzo settore, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa con le realtà presenti in città, per la progettazione di interventi sociali necessari per chi ha bisogno".

Chiunque può far parte della rete, anche associazioni, inviando comunicazione alla mail tavolopermanente.welfare@comune.pachino.sr.it

La prossima iniziativa, dell’associazione “Albero della vita”, avrà inizio martedì 6 novembre alle 9,30 nei locali dell’ex cinema Diana e si svilupperà in 8 incontri (ciascuno di 4 ore), sino al 10 dicembre. La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 individui di cui ne verranno selezionati 20.

"Saranno selezionati – ha continuato l’assessore Baglivo – 10 migranti ospiti dello Sprar e 10 giovani pachinesi che otterranno una preparazione di base per avviarli al loro futuro lavoro".