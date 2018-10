Siracusa, un successo “Il teatro che fa la differenza!”: si replica domani

Un successo ieri "Il teatro che fa la differenza!" all'Urban Center. Si replica domani, stesso posto, alle ore 10, con oltre 200 alunni delle scuole Giarracà, Paolo Orsi e Salvatore Raiti.

Uno spettacolo per adulti e piccini che con leggerezza ha affronta temi importanti come la potenza dei racconti fantastici, la diffusione della lingua dei segni italiana e il valore di avere sempre qualcosa da desiderare. Con il sostegno dell'Associazione Diversamente Uguali Onlus, presieduta da Maria Minniti, lo spettacolo è la fase finale di un laboratorio che è durato poco più di 4 mesi e che ha coinvolto 24 partecipanti.

"Il Teatro che fa la differenza giunto alla seconda edizione – ha detto il sindaco Francesco Italia - rappresenta un'altra occasione d'inclusione per la nostra città capace di annullare le differenze eliminando barriere e pregiudizi".