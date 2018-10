Rosolini, consegnati i lavori per la rotatoria in contrada Masicugno

Sono stati consegnati i lavori per la rotatoria in contrada Masicugno, incrocio SS 115 Rosolini – Noto (contrada Cipolla).

L’ultimazione dei lavori è prevista entro 7 mesi circa. L'infrastruttura renderà il traffico più snello sia per i mezzi pesanti che per gli automobilisti ma che soprattutto garantirà una maggiore sicurezza per quanti giornalmente vi transitano.