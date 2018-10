Siracusa, pesca di beneficenza al Paolo Orsi

Pesca di materiale didattico domani a partire dalle 10 al 15°Istituto comprensivo Paolo Orsi di Siracusa.

L'iniziativa si terrà nella palestra della scuola e mira a coinvolgere tutte le famiglie in un’azione di sinergia e supporto alle esigenze scolastiche.

I genitori, grazie ad un piccolo e simbolico contributo offerto in cambio del materiale messo a loro disposizione e ottenuto tramite pesca, acquisteranno e doneranno alla scuola la plastica di sicurezza per proteggere gli allievi dalla rottura anche accidentale dei vetri.