Priolo, furto di cavi di rame: un arresto e una denuncia

Stavano per portare via dalla stazione ferroviaria Priolo-Melilli 33 chili di cavi di rame e una paletta di metallo, quando sono stati bloccati dalla Polizia.

In manette è finito con l'accusa di tentato furto aggravato Carlo Luminario, 27 anni di Priolo, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Insieme al lui c'era un 17enne, che è stato denunciato per lo stesso reato.

Luminario è stato denunciato anche per la violazione degli obblighi della misura limitativa della libertà personale cui è sottoposto.