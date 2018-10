Siracusa, egiziano non osserva l’ordine di lasciare il territorio nazionale: rimpatriato

Era stato arrestato nel 2013 e condannato a 6 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rapina in concorso, lesioni personali e porto di armi. Scarcerato nel settembre del 2018 gli era stato notificato l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ma lui, G.A., egiziano, 36 anni, non ha mai abbandonato l'Italia.

Pertanto, ieri, la Polizia di Stato di Siracusa ha accompagnato l’egiziano presso il centro per i rimpatri di Trapani-Milo per essere successivamente rimpatriato nel paese di origine.

Nella stessa giornata, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno denunciato, anche, A.S., 36 anni, originario del Bangladesh, per non aver osservato l’ordine del Questore di Catania di lasciare il territorio nazionale.