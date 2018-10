Lentini, si spacciano per medici Inps e gli portano via bancomat e pin

Si spacciano per medici dell'Inps con un anziano, si fanno consegnare bancomat e pin e si dileguano.

La vittima è un 83enne che ieri mattina ha ricevuto la visita di due donne dell’apparente età di 40 anni, che gli hanno fatto credere di essere venute per sottoporlo ad una visita medica finalizzata all’incremento della pensione.

Ma una volta arraffati la tessera bancomat e il codice pin, sono scappate.

Indagini in corso da parte della Polizia, che non manca di ricordare ai cittadini che per evitare truffe e raggiri devono, al minimo sospetto, contattare commissariati e Questura.