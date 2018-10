Siracusa, rubano 300 chili di agrumi: inseguiti e arrestati

Sono stati sorpresi, ieri, intorno alle 15.30, in contrada Damma, con 300 chilogrammi di agrumi a bordo di un'autovettura. Sono stati arrestati, dalla Polizia di Stato, i fratelli Carmelo (41 anni) e Dario Bonnici (38 anni), entrambi siracusani, già conosciuti alle forze di polizia e denunciato R.M. (33 anni) anch’egli siracusano, per il reato di furto aggravato di agrumi.

A fare scattare l'allarme il proprietario dell'agrumeto, dopo essersi accorto della recinzione divelta del terreno. E' stato proprio il proprietario a inseguire i ladri e chiamare gli agenti.

I tre sono stati fermati in piazzale Marconi.

Gli agrumi, circa 300 chili, venivano restituiti al legittimo proprietario.

I fratelli Bennici venivano posti agli arresti domiciliari.