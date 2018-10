Cassibile, furto energia elettrica: due arrestati poi rimessi in libertà

Due persone sono state arrestate ieri pomeriggio a Cassibile con l'accusa di furto di energia elettrica.

Si tratta di un commerciante di 48 anni e un muratore di 63 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due avevano collegato alla linea elettrica pubblica l’impianto elettrico di un panificio, nel primo caso, e di un’abitazione privata nel secondo caso, bypassando il contatore Enel ed eludendo così facendo il controllo del consumo.

I misuratori di corrente manomessi sono stati consegnati ai tecnici dell’Enel per ulteriori verifiche tecniche e stima del danno. I due arrestati sono stati rimessi in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.