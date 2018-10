Augusta, armi e droga dietro il forno di casa: arrestato 28enne

Continuano le operazioni antidroga condotte dai carabinieri in sinergia con l'Unità cinofila e l’Aeronautica Militare di Sigonella.

Nell'ambito di queste operazioni, è stato arrestato, in flagranza di reato, Salvatore Arrabito, 28 anni, di Augusta, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e detenzioni illegale di armi.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di 7 involucri in cellophane contente circa 500 grammi di marijuana e una pistola beretta calibro 7,65 priva di matricola, il tutto nascosto dietro il forno della cucina.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il cittadino augustano è stato posto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Cavadonna