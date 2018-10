Siracusa, le celebrazioni del 2 e 4 novembre: il programma

Come ogni anno la Prefettura di Siracusa organizza delle cerimonie per celebrare le ricorrenze del 2 e 4 novembre, rispettivamente per la commemorazione dei defunti e la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate.

Il 2 novembre alle 9,30 la santa messa alla chiesa del Pantheon in ricordo dei Caduti alla quale seguirà la deposizione di una corona d'alloro al cimitero di guerra inglese. Il 4 novembre alle 11 deposizione di una corona al Pantheon; alle 11,30 seguirà, alla Capitaneria di Porto, la cerimonia militare con la partecipazione del prefetto Giuseppe Castaldo e del comandante del Presidio militare di Augusta, Ammiraglio Nicola De Felice. Prenderanno parte alla cerimonia gli alunni dell'Istituto Verga, ai quali sarà consegnato il tricolore.

Saranno, inoltre, consegnate le onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana al Lg.t. Giovanni Amara, Rita Marino, Antonietta Spena e Francesco Armellini.

In concomitanza con la cerimonia, il 4 novembre la Capitaneria di Porto di Siracusa e la caserma della Guardia di Finanza di Noto potranno esser visitate dai cittadini.