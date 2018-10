Giuseppe Fava di Buccheri eletto al Senato Accademico dell’Università di Catania

E' stato eletto il 23enne Giuseppe Fava, di Buccheri al Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania.

Fava, studente di Ingegneria Industriale e componente dell’Associazione Universitaria Nike e del coordinamento di IngegneriAttiva, unico rappresentante della provincia di Siracusa che ha raccolto 656 preferenze su 2269 voti ottenuti dalla lista #STUDENTI, la più votata alla tornata elettorale di martedì 23 e giovedì 24 ottobre.

“È per me un onore rappresentare tutta la comunità studentesca in seno al Senato Accademico – dichiara il neo eletto senatore accademico Giuseppe Fava – questa vittoria non rappresenta solamente un risultato elettorale, rappresenta dei volti, rappresenta delle necessità e delle problematiche che interessano i Dipartimenti del nostro Ateneo e i relativi Corsi di laurea, rappresenta una porzione di comunità studentesca che ha creduto in me e nel progetto della nostra lista e della nostra coalizione”.

“Sento la responsabilità di questo risultato – continua Fava – è un dato importante che va visto non solo come un punto di arrivo ma principalmente come un punto di partenza, per continuare a lavorare nell'interesse di tutta la comunità studentesca con un'attenzione particolare alle sedi distaccate di Siracusa e Ragusa”.