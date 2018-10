Avola, approvato progetto per la realizzazione di attraversamenti per non vedenti

E' stato approvato, dalla Giunta municipale di Avola, il progetto esecutivo per la realizzazione di attraversamenti per non vedenti per un costo complessivo pari a 36 mila euro.

Secondo il progetto saranno realizzati attraversamenti semaforizzati adeguati ai non vedenti, per rendere più efficace e sicuro il loro spostamento, grazie a segnalazioni acustiche, pavimentazione e percorso tattile. L’amministrazione intende accedere al finanziamento del ministero delle Infrastrutture del 70% del progetto (25.200 euro) lasciando i restanti 10.800 euro con fondi comunali.