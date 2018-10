Siracusa, il Museo Leonardo da Vinci e Archimede a Rome Museum Exhibition

Il museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa parteciperà alla Rome Museum Exhibition [RO.ME.], la prima edizione della manifestazione sui musei, sui luoghi e sulle destinazioni culturali, organizzata da Fiera di Roma e ISI.Urb, con il patrocinio della Commissione Italiana per l’Unesco, Regione Lazio, Roma Capitale e nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Il museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa parteciperà alla manifestazione, in programma alla Fiera di Roma dal 29 novembre all’uno dicembre, con il patrocinio della Città di Siracusa e in sinergia con il museo internazionale delle macchine di Leonardo da Vinci Firenze di Gabriele Niccolai. L'obiettivo è promuovere non solo la propria attività ma l’intera città di Siracusa.