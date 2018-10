Siracusa, gatto incastrato in ringhiera balcone: salvato dai Vigili del fuoco

Insolito intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Modica, a Siracusa.

Poco prima dell 8 al centralino dei pompieri è arrivata la richiesta di intervento per salvare un gatto. Il micio era caduto dal terzo piano ed era rimasto incastrato nel balcone del secondo piano, nello spazio tra la ringhiera e un piccolo sgabuzzino. Lo spazio era talmente angusto da rendere impossibile per il gatto di liberarsi autonomamente.

Da qui l'intervento dei vigili del fuoco che con l'autoscala sono arrivati fino al secondo piano: hanno tranquillizzato il gatto, che era molto spaventato, e lo hanno recuperato. Poi lo hanno riconsegnato ai suoi padroni.