Siracusa, condizioni economiche agevolate per Pmi: intesta tra Confindustria e Fidimed

E' stato firmato ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, un protocollo d'intesa tra il presidente di Confindustria Sr Diego Bivona, il presidente degli industriali e Fabio Maria Montesano, amministratore delegato di Fidimed, Consorzio regionale di Garanzia fidi, per supportare le piccole e medie imprese associate a Confindustria.

Fidimed darà la possibilità alle imprese di accedere ai fondi pubblici di garanzia grazie alla collaborazione con Mediocredito Centrale.

La convenzione prevede altresì condizioni economiche agevolate per l’ingresso a Fidimed da parte di associati a Confindustria Siracusa e viceversa per l’accesso di soci di Fidimed a Confindustria Siracusa.

“Non è un caso – ha dichiarato Diego Bivona che la firma è avvenuta il giorno della presentazione della misura “resto al sud” per incentivare lo sviluppo di start up e facilitare l’accesso al credito bancario; ciò a maggior ragione per le nostre imprese già esistenti, la cui crescita va consolidata e sostenuta”.

“Ringraziamo Confindustria Siracusa – ha detto Fabio Montesano – per averci dato la possibilità di essere presenti sul territorio siracusano e di fornire alle aziende associate un servizio fondamentale che facilita l’accesso al credito tramite le garanzie consortili”.