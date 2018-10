Pachino, Urban e city lab: sei giovani tecnici per una città smart

Si è insediato un team di tecnici, selezionati nell’ambito del progetto “Urban e city lab”, per presentare nuovi progetti al fine di rendere il Comune di Pachino sempre più smart. Si tratta di sei giovani, Lavinia Pitino, Federica Giannone, Corrado Rapaglia, Massimo Gennuso, Marta Selvaggio e Salvatore Scala, che collaboreranno con gli uffici comunali per la realizzazione di nuovi progetti, che incrementeranno il “parco” comunale, riguardanti la pianificazione urbanistica (come la revisione del PRG vigente), la sicurezza, la viabilità intelligente, la gestione del territorio, la partecipazione del cittadino e le politiche comunitarie a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica e sociale.

"Avranno il compito – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Gianni Scala -, di rendere Pachino una città più intelligente, migliorando attraverso nuove idee la qualità della vita dei nostri cittadini. Riponiamo tanta fiducia nei giovani tecnici e siamo certi che otterremo buoni risultati, non solo per le competenze professionali ma anche per la loro forte motivazione e gli stimoli provenienti dal fatto di collaborare con una pubblica amministrazione su opere che riguardano la collettività". Il periodo di attività professionale previsto è di 12 mesi con un compenso forfettario di 36 mila euro per tutti i tecnici selezionati (6 mila euro per ogni professionista).