Pentagono: "5.200 soldati al confine con il Messico"

Il dipartimento della difesa ha annunciato che invierà 5200 soldati alla frontiera con il Messico in vista dell'arrivo della carovana di migranti centro americani, confermando cosi' le anticipazioni del Wall Street Journal. Il gen. Terrence O'Shaughnessy ha riferito ai reporter che 800 militari sono gia' in viaggio e che il resto delle truppe sara' alla frontiera entro la fine della settimana.

"Questa e' una invasione del nostro Paese e il nostro esercito vi sta aspettando!": lo ha twittato Donald Trump rivolgendosi alla carovana di migranti centro americani in marcia dal Messico verso i confini Usa. Trump insiste che "molti membri di gang e molte persone assai cattive sono mescolate alla carovana". "Per favore, tornate indietro, non sarete ammessi negli Stati Uniti senza un processo legale", aggiunge.