Siracusa, impianti sportivi dati in concessione: le utenze sarebbero ancora a totale carico del Comune

Le utenze di alcuni impianti sportivi di Siracusa affidati in gestione a privati sarebbero ancora a totale carico del Comune.

A sollevare la questione è il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che ha presentato un'interrogazione scritta sull'argomento all'amministrazione comunale per avere contezza e dettagliata della situazione..

Il consigliere pentastellato parla di alcune centinaia di migliaia di euro che verrebbero a mancare al già deficitario bilancio comunale: "Queste risorse - afferma Burgio - se introitate dal Comune potrebbero essere utilizzate per dare ulteriori servizi ai cittadini".

Da qui la richiesta rivolta all'amministrazione di mettere in atto interventi di sollecito e recupero delle somme eventualmente dovute.