Musiche di scena, dall'archivio Inda all’Accademia Chigiana a Siena

Si tiene domani, 30 ottobre, in occasione delle celebrazioni di Ildebrando Pizzetti (1880-1968) – compositore, critico, letterato, personalità significativa del Novecento musicale italiano – a cinquant’anni dalla scomparsa, la giornata dell'Accademia Chigiana, in collaborazione con la Fondazione Inda.

L'evento, a partire dalle 18:00, nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini a Siena, L’ensemble dell’Accademia d’arte del Dramma Antico di Siracusa, Scuola di teatro classico “Giusto Monaco” proporrà composizioni di Gian Francesco Malipiero e Giuseppe Mulé scritte nella prima metà del Novecento per i Cicli di Spettacoli Classici del Teatro Greco siracusano, alle quali si affiancheranno le musiche del direttore Marco Podda, create anch’esse per le Coefore di Eschilo andata in scena nel 2014. Negli anni Trenta Pizzetti compose per il Teatro Greco di Siracusa: le partiture originali delle musiche di scena per Agamennone e Le Trachinie sono custodite presso l’AFI di Siracusa e verranno eseguite, a chiusura del convegno, dal Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.