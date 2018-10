Siracusa, forza posto di blocco: arrestato dopo inseguimento in centro

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Si tratta di Francesco Pugliara 51 anni, commerciante, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo durante la notte, non si è fermato all'alt dei Carabinieri che effettuavano servizio di controllo alla alla circolazione stradale, ha effettuato una repentina inversione ad U, dandosi alla fuga. Da lì un lungo inseguimento per le vie del centro con Pugliara che ha anche percorso alcune strade contromano pur di sfuggire alla cattura. Dopo alcuni minuti, è stato bloccato, ma ha tentato comunque di evitare l’arresto, speronando la macchina di servizio. Nonostante questa manovra, è stato catturato. L'uomo è risultato essere sprovvisto di patente dal 2012, anno in cui gli era stata revocata.

Disposti per lui i domiciliari in attesa di rito direttissimo.