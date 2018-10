Siracusa, in pagamento buoni libro 2017/2018 per scuole medie

Da mercoledì 31 ottobre saranno messi in pagamento i buoni libro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado relativi all'anno scolastico 2017-2018.

A darne notizia è l'assessore alle Politiche scolastiche Pietro Coppa.

I buoni si possono ritirare presso le filiali Unicredit muniti di documento d'identità e codice fiscale.

Per evitare code agli sportelli, l'assessore suggerisce che a recarsi in banca, siano coloro i cui cognomi iniziano dalla A alla M, la settimana successiva, gli dalla N alla Z.