Siracusa, programmazione interventi per la città: l'incontro della consulta comunale femminile

Scalda i motori la Consulta comunale femminile che riprende le attività da domani martedì 30 ottobre alle 16,30 all'Urban Center di via Nino Bixio, con un incontro per parlare di “programmazione interventi per la città”.

Ne da notizia il presidente Silvana Munafò. All'incontro è prevista la presenza del sindaco, Francesco Italia.