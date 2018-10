Canicattini Bagni, Lungo i viali della nostra memoria: l'itinerario alla scoperta del Cimitero monumentale

Organizzato, per il terzo anno, l'itinerario storico artistico alla scoperta del Cimitero monumentale di Canicattini Bagni, “Lungo i viali della nostra memoria”.

L'appuntamento è per giovedì 1 Novembre 208, alle ore 10:00.

A raccontare di questo patrimonio architettonico, saranno gli studiosi e ricercatori del Museo Tempo, Tanino Golino e Salvatore Petruzzelli, guidando i visitatori in un percorso conoscitivo della la vita e delle opere di artisti, scalpellini e personaggi locali, che hanno dato lustro alla cittadina di Canicattini Bagni.

Stesso giorno, alle ore 17, si potrà visitare al Museo Tempo di via De Pretis 18, la Mostra di giocattoli d'epoca, per sensibilizzare gli alunni della scuola primaria sull’importanza di alcune tradizioni locali, quali “a festa re murticieddi”.

Ai piccoli alunni è stato proposto di realizzare elaborati grafico-pittorici ispirati all’usanza di regalare ai bambini dolci e balocchi legati ai defunti.

Nel corso dell’appuntamento sono previsti due laboratori: uno condotto dall’artista canicattinese Paolo Milluzzo, che realizzerà giocattoli in legno; ed un secondo, che mostrerà la preparazione di dolci tipici del periodo.

Al termine verranno premiati i tre elaborati più significativi, con giocattoli in legno realizzati e donati da Milluzzo.