Siracusa, battaglia dei lavoratori edili per la pensione: i sindacati "Predisposti ricorsi"

Denunciano molteplici casi di lavoratori edili, ai quali non vengono riconosciuti i diritti per il pensionamento dei lavori usuranti, i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

"L'Inps fa barricate per rendere agli edili la vita impossibile" - dicono i segretari generali Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale.

Tanti i casi raccontati dai sindacati di categoria, tra qui quello di un operaio con contratto edile e mansioni multiple viene parcheggiato per mesi poiché si contesta il codice istat; un altro operaio edile per il quale viene chiesto lo status di lavoro usurante viene trattato come disoccupato facendogli perdere 6 mesi di pensione. "Stiamo proponendo ricorsi a tappeto" - annunciano i segretari

"Non escludiamo richieste di risarcimento danni per tutti quei lavoratori che nel frattempo hanno anche perso il lavoro e attendono, invano, risposte dall'Inps che arrivano tardi ed anche errate - concludono - Non accettiamo che la dignità si fermi davanti la porta della burocrazia ottusa ed insensata".

Il sindacato unitario degli edili è, comunque, disponibile ad aprire un tavolo di monitoraggio con la sede provinciale.