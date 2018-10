Canicattini Bagni, veglia sulle vittime della mafia: giovedì in Chiesa Madre

Canicattini Bagni ricorda le vittime di mafia, in occasione della Commemorazione dei defunti, giovedì 1 novembre. A loro è dedicata la conferenza “I Giusti risplenderanno come le stelle per sempre (Daniele, 12,3)” (ore 16), “Il SS. Cristo veglia sulle vittime di mafia”, con la S. Messa animata dal Coro Parrocchiale, la deposizione di un “Sudario” sull’altare del SS. Cristo con i nomi di alcune vittime e consegna di una riproduzione del SS. Cristo per il “Centro Padre Nostro” di Palermo.

Le manifestazioni si terranno tutte nella Parrocchia Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli”.

Parteciperanno molteplici realtà associative tra cui: il “Centro Padre Nostro” di Palermo, fondato da Don Pino Puglisi, Martire e Beato, ucciso il 15 Settembre 1993 nel quartiere palermitano del Brancaccio; la Fondazione “Giuseppe Fava” intitolata al giornalista e scrittore palazzolese ucciso il 5 Gennaio 1984 a Catania; con la partecipazione di Giovanna Raiti, esponente di Libera e sorella del Carabinieri Salvatore Raiti, ucciso nell’agguato della strage della circonvallazione a Palermo.