Noto, lotta all'abusivismo: sequestrata merce abusivamente in vendita

Continua la lolla all'abusivismo da parte della Polizia di Stato di Noto.

Nel fine settimana, gli Agenti hanno identificato alcuni venditori ambulanti abusivi in centro. Ad uno di questi è stata sequestrata la merce in vendita.

Inoltre è stato denunciato un cittadino marocchino per aver violato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ed il successivo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale