Siracusa, i consiglieri comunali Russoniello e Trigilio: "Piano Urbano Mobilità Sostenibile zeppo di errori"

Chiedono risposte i consiglieri comunali del Movimento cinque stelle, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio. Il movimento aveva avanzato proposte per migliorare il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ma ad oggi i due riferiscono di non aver avuto nessuna risposta dall'Amministrazione.

"Ciò che la giunta spaccia impropriamente per PUMS è talmente pieno zeppo di errori, incongruenze e manchevolezze, da rasentare l’incredibile. - dicono i due - Non è stato concepito come Piano Sostenibile, non ne ha le caratteristiche (imposte dall’UE, non dal M5S) ma soprattutto, non ha una visione innovativa. Infatti, non prevede valide soluzioni ecosostenibili a media e lunga scadenza, relega la mobilità alternativa ai margini, continua a basare il tutto sull’uso quasi esclusivo delle automobili private e dedica al trasporto pubblico locale meramente delle briciole".

"Speriamo – concludono Russoniello e Trigilio - che almeno questa volta l’amministrazione comunale abbia il coraggio di rispondere nella sostanza delle questioni poste dall’interrogazione. Il M5S organizzerà fra non molto un confronto pubblico sul PUMS comunale e su quello che dovrà essere il futuro della nostra città, ma si presume che la sedia riservata al sindaco rimarrà, in mancanza di argomentazioni, vacante, appunto, immobile".