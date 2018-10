Pachino, è giallo su presunta "manipolazione" di salme al cimitero comunale: indaga la Polizia di Stato

Bocche cucite da parte degli investigatori sulla vicenda della presunta "manipolazione" di salme al cimitero comunale di Pachino.

Al momento possiamo solo affermare con certezza, come ci ha confermato il vice dirigente Rosario Scalisi, che sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Siracusa. Il Pm che dirige l'attività degli investigatori è Gaetano Bono che ha affidato al medico legale, Francesco Coco gli esami di verifica sulle salme, non molte ci è stato detto, che sono state riesumate.

Non ci è stato confermato se tutto sia partito da un esposto o da altro. Si attende la relazione del medico legale, che potrà chiarire i contorni della vicenda.