Melilli, donne in piazza per l'evento "Camminando in rosa"

Si è svolta domenica 28 ottobre, a Melilli, la manifestazione “Camminiamo in rosa”, l’evento di prevenzione al femminile organizzato dall’Associazione Onlus “Il Filo della vita” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Oltre 400 donne sono in scese in piazza per sensibilizzare le donne verso i controlli medici.

“Ancora oggi - afferma il Presidente “Il Filo della vita, dott.ssa Enza Marchica - lo screening è percepito in modo diverso nelle diverse aree italiane. Se in nord Italia le donne partecipano assiduamente agli screening, al centro sud partecipano, purtroppo, con minore entusiasmo ed assiduità e, forse, una parte di responsabilità va alle istituzioni non ugualmente impegnate su questo fronte. L’impegno del Filo della Vita negli anni si é tradotto nell’aprire le porte alle sempre più numerose consociate, impegnate in molteplici iniziative, tra cui incontri divulgativi, seminari, raccolte fondi, laboratori creativi, campagne condotte insieme ad altre 130 associazioni presenti sull’intero territorio nazionale. “Il messaggio che vogliamo trasferire - conclude - é di non rimandare i controlli e, soprattutto, di non aver paura a farli perché la prevenzione puó salvare la vita.