Siracusa, i consiglieri Buonomo, Costantino e Buccheri "Rafforziamo la protezione civile"

Sostegno fattivo ed economico per uffici e associazioni di Protezione civile. Questo quanto i consiglieri del gruppo "Democratici per Siracusa", Buonomo, Buccheri e Costantino chiedono all'assessore comunale al ramo, Giusy Genovesi.

"Grande attenzione va prestata alle aree periferiche della città- afferma Michele Buonomo - i residenti di Tivoli, Villaggio Miano o in prossimità della Fonte Ciane, durante la stagione delle piogge, subiscono vere e proprie inondazioni nelle abitazioni".

Interventi mirati vengono sollecitati anche sul fronte della prevenzione incendi e tutela delle norme igieniche.

Sulla stessa linea Andrea Buccheri che ha sottolineato la necessità di implementare la pianta organica del Comune, con riferimento agli uffici di Protezione Civile che presentano gravi carenze di personale, e di verificare le aree e i punti di raccolta in caso di emergenze. Buccheri, inoltre, ha sollecitato la ricostruzione del viadotto di Targia "importante via di fuga dalla città e dalla zona industriale".

Il consigliere Salvatore Costantino infine chiede un contributo annuo a tutte le associazioni di Protezione Civile che si adoperano per tutelare la salvaguardia del territorio.