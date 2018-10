Maltempo oggi in tutta Italia, scuole chiuse a Roma

Allerta della Protezione civile per un'ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che oggi raggiungerà l'apice. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli, dove si registrano dissesti idrogeologici e segnalazioni di alberi caduti. I fiumi in generale sono sorvegliati speciali in queste ore, specie al Nord. Alberi sono caduti anche a Roma per il vento forte e la pioggia. Acqua alta a 115 centimetri a Venezia, deviato il percorso della maratona Venicemarathon. Pioggia anche in Lombardia, neve in Valtellina. Allerta arancione a Genova. Domani allerta rossa su quasi tutta la Liguria.

Una frana si è abbattuta sull'Autostrada del Brennero ha coinvolto anche la linea ferroviaria. Oggi scuole chiuse a Roma a seguito delle previsioni che danno forti venti, piogge intense e temporali.