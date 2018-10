Favoreggiamento clandestini, arrestati due trapanesi

Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, due trapanesi, Renato Barbera e Massimo Carpinteri, nei mesi scorsi, sono stati arrestati dalla polizia francese. Avrebbero organizzato un transfer, via mare, prendendo in affitto un'imbarcazione, dal Nord della Francia con l'Inghilterra, simulando un'attività di trasporto per turisti.

Secondo la gendarmeria francese, ad essere trasportati sull'imbarcazione erano immigrati clandestini. La notizia, pubblicata su alcuni siti, è confermata dalla Questura di Trapani, che, nei mesi scorsi, ha ricevuto comunicazione dalle autorità francesi. La polizia italiana, tuttavia, non possiede alcuna ulteriore informazione. Sul suo profilo Facebook Renato Barbera ha pubblicato post fino allo scorso 14 giugno.