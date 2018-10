Eurialo Siracusa battuta in tre set dal Comiso

Tre set sbilanciati, con netto dominio delle avversarie che ha portato alla sconfitta dell'Eurialo Siracusa dal Comiso nella prima gara del campionato di serie C di pallavolo femminile. Solo nel terzo set le aretusee hanno fatto sentire la loro forza, ma era ormai troppo tardi. Evidente però la differenza tecnica tra due team costruiti per obiettivi opposti: quello ibleo lotterà per la vittoria del campionato, quello aretuseo per mantenere la categoria.

“Sapevamo che sarebbe stata dura – ha detto il tecnico dell’Eurialo Viviana Olindo – ma le ragazze hanno comunque giocato al massimo delle loro possibilità contro una squadra superiore. Di positivo c’è stata la voglia di non mollare mai e di reagire nei momenti più complicati del match. Le ragazze lo hanno dimostrato in almeno un paio di occasioni quando sono quasi riuscite a rimontare le avversarie, prima di subire altre forbici nel punteggio. Sarà un campionato difficile, in salita, in cui proveremo con tutte le nostre forze a salvarci”.