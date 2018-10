Palermo, incendio su nave Grimaldi: nessun ferito

Un incendio è divampato la notte scorsa nel locale motori della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines mentre era in viaggio da Palermo a Livorno. Non vi sono feriti. Il rogo è divampato verso le 3.30, circa 3 ore dopo la partenza. Gli uomini a bordo hanno circoscritto l'incendio e poi il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo. A bordo ci sono 262 passeggeri, tra cui 10 bambini, e 85 membri dell'equipaggio. Verso la nave della Grimaldi sono stati inviati natanti della Capitaneria di Porto, dei vigili del fuoco.

"L'incendio è divampato attorno alle 3.30 e probabilmente da un tubo di gas di scarico di uno dei motori per una perdita d'olio. L'incendio è stato già spento e la nave sta tornando a Palermo con i propri motori". E' quanto spiegano dalla società di navigazione Grimaldi sull'incendio divampato a bordo della Cruise Ausonia al largo di Ustica. "I passeggeri stanno tutti bene e sono stati informati e assistiti - aggiungono dalla Grimaldi - L'incendio è stato circoscritto in una zona della nave, il resto dell'imbarcazione è perfettamente agibile".