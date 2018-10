Lentini, settore agrumicolo: i sindacati lanciano la mobilitazione

Sono preoccupati per la situazione in cui versa l'agricoltura della zona nord della provincia di Siracusa a maggior ragione dopo l'alluvione recente che provocherà una caduta verticale dell'occupazione degli addetti del comparto agroalimentare. Sono i segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil – Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò – i quali colgono l’occasione della veloce visita del ministro Di Maio per perorare la causa del territorio affinché lo Stato possa prevedere, in tempi più che rapidi, interventi che diano aiuto al comparto.

Da qui l'idea di "una mobilitazione straordinaria e unitaria delle parti sociali con il coinvolgimento delle istituzioni locali a partire dai Comuni, per rivendicare la predisposizione di un piano straordinario di interventi e misure urgenti finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori danneggiati, non solo per il ripristino di tutta la viabilità rurale e secondaria, ma anche per la ricostruzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature agricole ed industriali attivando gli Enti periferici dell'assessorato Agricoltura, come il Consorzio di Bonifica e dell'assessorato Territorio e Ambiente.

Il primo passo è l'indizione di un'assemblea generale nell'aula consiliare del Comune di Lentini per lunedì 5 novembre a partire dalle 18.