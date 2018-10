Il Siracusa espugna Rieti, 2-1 il finale per gli azzurri

Il Siracusa vince a Rieti e ritrova un po' di tranquillità. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per gli azzurri, già orfani di Catania infortunato e Rizzo squalificato: gli azzurri vanno sotto proprio in avvio di gara dopo il gol di Vassilieu. La reazione stavolta è forte e il Siracusa costruisce una serie di palle gol che però non si concretizzano. Nella ripresa stesso copione: dopo la mezz'ora arriva il meritato pari con un gol di Turati. Il Rieti si ributta in avanti, ma è il Siracusa a rendersi più volte pericoloso con Vasquez. Al 45' l'argentino atterrato da Gigli ottiene il rigore che trasforma in rete. I padroni di casa terminano la partita in nove per l'espulsione di Gigli al momento del rigore e di Konate per fallo su Fricano.