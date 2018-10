Siracusa, sconfitta casalinga per l'Ortiga con la Florentia

Una Florentia decisa vince contro l'Ortigia alla “Paolo Caldarella”. I toscani vincono per 6 a 5 con i siracusani che pagano l’assenza di Vapenski, appiedato dal giudice sportivo, oltre che i due i rigori sbagliati.

"Poco da dire - commenta il tecnico biancoverde Stefano Piccardo - Troppi errori e sconfitta meritata. Si è sentita l’assenza di Boris e i toscani sono stati veramente bravi a commettere pochi errori. Noi abbiamo concesso troppo, rispetto alle precedenti partite, e mi riferisco soprattutto ai cinque gol ad uomini pari. Adesso c’è da lavorare e riprendere il cammino".

Così Roberto Tofani, allenatore della Florentia: "Oggi è stata una vittoria importante in un campo dove sarà difficile fare punti per tutti. Loro hanno pagato l’assenza di Vapenski ma devo fare i complimenti alla mia squadra che non ha concesso nulla in inferiorità e al nostro portiere Cicali autore di parate determinanti. Ci ha aiutati l’aspetto psicologico; noi siamo arrivati certi di trovare una squadra determinata dopo la sconfitta con la Canottieri Napoli e proprio per questo siamo entrati in acqua al massimo della concentrazione".