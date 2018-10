Siracusa, in possesso degli oggetti rubati nella chiesa Maria Madre di Dio: denunciato

E' stato denunciato per ricettazione un 23enne siracusano nella cui abitazione i poliziotti hanno trovato gli oggetti ecclesistici rubati nella notte di ieri dalla Chiesa Maria Madre di Dio di viale Santa Panagia. Il giovane si trovata già agli arresti domiciliari sempre per il medesimo reato. In casa i poliziotti hanno trovato anche i documenti di uno scooter rubato. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente poiché trovato anche in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.