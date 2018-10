Siracusa, in casa hashish, marijuana e cocaina: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Francesco Salemi, 50 anni,già conosciuto alle forze di Polizia.

L’uomo, a seguito della perquisizione effettuata nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 916 grammi di marijuana, parte dei quali suddivisi in dosi pronte allo spaccio, 3 panetti di hashish del peso complessivo di 297 grammi, 35 grammi di cocaina suddivisa in 140 dosi pronte allo spaccio e 75 grammi di sostanza utilizzata per il taglio oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Per Salemi sono stati disposti gli arresti domiciliari.