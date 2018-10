Siracusa, Castello Eurialo a privati: la proposta di Vinciullo

Dare in gestione il parcheggio che esiste nei pressi del Castello Eurialo, in modo tale che coloro i quali l’avranno in gestione potranno curarne la pulizia e anche la custodia. Questa la proposta lanciata da Vincenzo Vinciullo, dal Consigliere Comunale Mauro Basile e da Vincenzo Salerno, coordinatore cittadino del movimento “Siracusa Protagonista”.

"La chiusura del castello - scrive Vinciullo - è veramente insopportabile anche dal punto di vista economico, mentre affidarlo, anche se momentaneamente, a dei privati, sotto la supervisione della Sovrintendenza, darebbe lavoro, oltre al fatto che eviterebbe il rischio di incidenti".