Siracusa, rappresentazione de “Il teatro che fa la differenza!”

Andrà in scena la prossima settimana la seconda edizione de “Il teatro che fa la differenza!”, spettacolo conclusivo di un laboratorio che ha visto la collaborazione di diversamente abili e normodotati allo scopo di annullare le differenze attorno ad un progetto condiviso.

L'evento, patrocinato dal Comune, si terrà lunedì 29 ottobre alle 18,30 all'Urban Center e sarà replicato mercoledì mattina solo per le scuole. La rappresentazione, che utilizza anche la lingua dei segni, è adatto per grandi e bambini. Una caratteristica della performance è che saranno sfruttati tutti gli spazi dell'Urban Centre, non ci saranno sedie e gli attori si muoveranno in mezzo al pubblico.